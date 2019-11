Topadvocaat Walter Damen verdedigt cannabisplant in monoloog

Toneel voor studenten

Het gaat om een toneelvoorstelling die wordt opgevoerd voor de studenten van Recht en Criminologie. Herman Wolf, onderzoeker van de Universiteit Gent, schreef een tekst waarin hij de cannabisplant verdedigt. Damen speelt de monoloog en pleit voor de vrijspraak van de cannabisplant. Achteraf kunnen alle studenten een oordeel vellen: schuldig of niet?

Debat voeren

"In de monoloog speel ik een advocaat die gecontacteerd werd door de cannabisplant. Die is het beu dat hij altijd in een slecht kader wordt geplaatst en dat mensen enkel zijn slechte kanten zien. Omdat cannabis ook voordelen heeft, als medicijn bijvoorbeeld, verdient hij een eerlijk proces. "Als advocaat moet ik ook daden van mensen verdedigen waar ik niet achter sta. Voor alle duidelijkheid: ik ben absoluut geen voorstander van drugs." Toch is het voor Damen heel belangrijk dat mensen leren nadenken over de gevaren én voordelen van cannabis. "Mensen moeten kritisch zijn. Ik wil het maatschappelijk debat over cannabis opentrekken."

Onduidelijkheid

Volgens Walter Damen is het strafbeleid rond cannabis vandaag heel wazig in België. "Nu vervolgt men het bezit van cannabis niet, maar het blijft strafbaar. Daarom weten mensen niet goed of ze het nu mogen gebruiken of niet." Het huidig beleid steekt het meeste geld in repressie en straffen. 5% gaat naar preventie. Volgens Damen moet er meer duidelijkheid zijn. "Je kan beter strenge regels maken en meer inzetten op sensibilisering."

Acteur met joint?

Rookt de Antwerpse advocaat zelf af en toe een joint? "Ik heb zelf nog nooit cannabis gerookt want ik ben heel bang voor het effect op mijn hersenen". En mogen we nu spreken van Walter Damen als advocaat én acteur? "Absoluut niet", aldus Damen. "Een pleidooi kan ik intussen hopelijk wel houden, maar daar stoppen mijn acteerkunsten."