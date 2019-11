Bosbranden woeden voort in Australië: minderjarige opgepakt die verdacht wordt van brandstichting

De vlammenzee in New South Wales is het gevolg van de combinatie van bloedhete temperaturen, droge vegetatie en de hevige wind. "New South Wales en Queensland worden momenteel getroffen door de ergste droogte ooit", legt Eveline Masco, correspondente in Australië, uit. "97% van New South Wales is getroffen door droogte, 65% van Queensland. Het weinige water dat er is, gaat nu op aan het blussen van de bosbranden. In combinatie met de hoge temperaturen en de wind die veel van richting verandert, maakt dat het heel moeilijk om de branden onder controle te krijgen."