Vlaamse kunstenaars bedekken 60 procent van hun kunst uit protest tegen besparingen van regering-Jambon

Daarmee willen ze duidelijk maken dat "de cultuur waar wij vandaag van houden, er niet vanzelf is gekomen", aldus State of the Arts. "Elke kunstenaar had/heeft kansen nodig om te experimenteren en te ontwikkelen. Die kregen ze vaak dankzij projectsubsidies", klinkt het.



"Deze rigoureuze knip in investeringsmiddelen is maar een signaal van een te ideologische politieke agenda. Ook journalisten, etnisch-culturele verenigingen en middenveld­organisaties worden vandaag geviseerd. Ook met hen zijn we solidair", zegt Kobe Matthys van State of the Arts.

De foto's worden gedeeld onder de hashtag #thisisourculture. "Een hashtag die duidelijk maakt dat we niet alleen de Vlaamse cultuur van vandaag moeten beschermen, maar ook die van morgen moeten blijven voeden", zegt zangeres Laura Groeseneken aka Sennek.

Daarnaast zegt State of the Arts wel blij te zijn met de brede solidariteit in de sector en bij het publiek. "Er is gelukkig veel steun. Vlamingen delen bijvoorbeeld momenteel massaal onze petitie. Dat doet deugd", aldus Kobe Matthys.