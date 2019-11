VN: "Afrikaanse economische migranten zijn geen armoezaaiers, integendeel"

Wie in Europa belandt, is er minder goed aan toe dan in zijn thuisland. Daar hadden ze een dak boven het hoofd en waren ze bijvoorbeeld verkoper, bouwvakker of werkten ze in een restaurant.

In Europa is 11 procent van de irreguliere migranten dakloos, 36 procent woont in een soort van kamp of shelter. Hier zijn ze poetshulp, huishoudster, groenteplukker of prostituee, zoals Vivian (foto boven), die naar haar tante in Spanje werd gestuurd en die ze moest uitkopen door mee te draaien in haar prostitutienetwerk.