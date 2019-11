Hierom mag de Belgische golfbreker nooit verdwijnen

In dezelfde periode experimenteerde Spilliaert uitgebreid met abstracte ideeën. De trappen van de zeedijk, een strandhuis, het Kursaal, het staketsel en de lantaarns op de dijk reduceerde hij tot geometrische vormen. In het zelfde jaar dat hij "Golfbreker met paal" verwezenlijkte, zou hij op een tentoonstelling het werk van Piet Mondriaan zien. Nochtans gooide Mondriaan pas een jaar later al zijn klassieke opvattingen van schilderkunst overboord om te kiezen voor non-figuratieve kunst.

"Golfbreker met paal" is gemaakt met Oost-Indische inkt, penseel, houtskool en kleurpotlood op papier. Spilliaert heeft ruimte en vorm terug tot de essentie gebracht. Het overdreven perspectief van de golfbrekers geeft de indruk dat ze nooit zullen eindigen. De donkere kleuren van het strand contrasteren met een heldere zee die lijkt te verdwijnen in een onpeilbare leegte.

Alsof het allemaal nog niet duidelijk genoeg was, maakt een verlaten seinpaal de desolaatheid totaal. Spilliaert maakte van de paal een personage. Hij bedeelde zo’n rol de ene keer toe aan een alleenstaand huis op de dijk of een verlaten strandhuis, de andere keer aan een menselijk figuur: een vrouw op een bank of een wankele man bij de Koninklijke Gaanderijen. Ze staan stuk voor stuk voor de eenzaamheid die op een of andere manier toch weer troost brengt voor de kijker.