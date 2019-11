Iedereen Chinees: Zhang Jinwei, milieuactivist, "Confrontatie werkt niet in China" 

Maar kritiek uiten op het beleid is in China een riskante bezigheid. “Dat ligt heel gevoelig”, zegt Zhang. “Daarom denken we heel goed na over hoe we onze boodschap brengen. Confrontatie of harde campagnes zoals Westerse milieuorganisaties dat doen, werken niet in China. Hier zoeken we altijd naar de dialoog. We denken samen met de Chinese overheid en de lokale bevolking na over mogelijke oplossingen.”