Zuid-Afrika schenkt Malawi 17 zwarte neushoorns

De dieren zijn overgebracht van een wildpark in Zuid-Afrika, naar een park in Malawi, dat ook deel uitmaakt van Africa Parks. Dat zijn in totaal twaalf nationale parken die zich verenigd hebben, verspreid over 10 landen, vooral in zuidelijk Afrika. Peter van de projecten is de Britse prins Harry. Die bezocht enkele weken geleden nog zowel Zuid-Afrika als Malawi.

De zwarte neushoorn is één van de meest bedreigde diersoorten in de wereld. Er wordt flink op gejaagd, omdat de hoornen van de dieren geliefd zijn in Azië. Die zouden geneeskundige krachten bezitten, al is ondertussen wetenschappelijk bewezen dat dit niet het geval is. Niettemin brengen de hoornen veel geld op.