Ambachtelijk kroketten rollen, de Sint of kinderkunstendag? Dit heeft het weekend voor u in petto

De tentoonstelling "La pelle" is nog tot begin januari te bezoeken in het Palazzo Grassi, maar zo ver hoeft u niet te reizen voor een prachtig overzicht van het werk van de Antwerpse kunstenaar. Nog tot zondag kunt u ook terecht in Tilburg, in Nederland!

"De pont" is een (te) vaak vergeten museum, met een overweldigende collectie hedendaagse kunst. Luc Tuymans is er een graag geziene gast, en werkte mee aan de expo "The return". De grootse expo sluit dit weekend, mis die laatste kans niet!