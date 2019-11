Antwerpen start nu al met winteropvang voor daklozen: "In onze stad hoeft niemand buiten te slapen"

De nachten zijn al behoorlijk koud en in Antwerpen is de winteropvang voor daklozen al begonnen. Normaal is dat op 1 december, maar als het echt koud is, gaat die vroeger open. En dat is nu dus het geval.

220 bedden

"We merken dat het kouder wordt, en in onze stad hoeft niemand buiten te slapen. Zeker niet in de winter", zegt schepen Tom Meeuws. "Wij hebben bedden genoeg voor al wie buiten moet slapen."

De stad heeft zo'n 220 bedden klaar staan, maar als dat nodig is, kunnen er nog bijkomen. De opvang is vooral 's nachts maar wie overdag nood heeft aan onderdak, kan dat ook krijgen, samen met eten, een douche en als dat nodig is ook medische verzorging.