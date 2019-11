Asielcentrum van Sint-Truiden tijdelijk uitgebreid met 50 plaatsen

Het asielcentrum van Bevingen is een van de permanente asielcentra in ons land. Er is plaats voor 450 mensen. Maar alle kamers zijn bezet. Daarom zijn er een 50-tal extra bedden in de sporthal gezet. Het gaat om een tijdelijke maatregel, tot het tijdelijke asielcentrum van Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) opengaat. Dat is gepland voor eind november. Fedasil is dringend op zoek naar extra opvangplaatsen, omdat het aantal asielaanvragen de voorbije maanden sterk gestegen is.