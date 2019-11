Beroemde boekhandel “Hoog water” in Venetië kan de vloedgolf niet tegenhouden

Het is een van de vreemdste boekhandels ter wereld, "Acqua alta" in Venetië, een curieuze attractie voor toeristen ook, met grote stapels vooral tweedehandse boeken en slapende katten er bovenop. De onheilspellende naam "Acqua alta" betekent "Hoog water".

De boekhandel aan een kanaaltje was voorbereid op de zondvloed door boeken te stockeren in badkuipen, waterdichte tonnen en zelfs in een typische Venetiaanse gondel. Maar de overstromingen van de laatste dagen waren toch nog krachtiger. Vrijwilligers helpen nu de honderden doorweekte boeken op te ruimen.

Op Facebook is te zien hoe er boeken in het water drijven. Maar, zeggen de boekhandelaars: "We zijn nog operationeel".