Geveltuin zuivert douchewater en isoleert huis in Gent

Het straatbeeld in Gent wordt steeds groener door alle geveltuinen die geïnstalleerd worden. Dat zijn kleine tuintjes van enkele tegels groot waar meestal een klimplant in staat. Muurtuin BVBA tilt het concept "geveltuinen" naar een hoger niveau door een volledige gevel te bekleden. Zo’n groene gevel zorgt voor isolatie, vangt het fijn stof op en u kunt er uw afvalwater mee zuiveren. Dat kunt u dan bijvoorbeeld gebruiken om het toilet mee door te spoelen.

Natuurlijk waterzuiveringssysteem

“Ik werk al heel lang met planten die water zuiveren, maar het grote probleem is altijd dat je veel oppervlakte nodig hebt”, legt professor Diederik Rousseau uit, die mee aan de basis van het systeem staat. “Op het platteland gaat zoiets, maar in de stad is dat moeilijker. Toen kwam ik op het idee om zo’n muurtuin te gebruiken om water te gaan zuiveren. Daardoor bespaar je heel veel plaats en ziet je huis er heel wat vrolijker uit.”

Miljarden bacteriën

“Het afvalwater van dit huis wordt over de muurtuin gepompt en daar zitten dan miljarden bacteriën in die de schadelijke stoffen en het afvalwater afbreken”, gaat Diederik Rousseau verder. “Het water dat daaruit komt is dan proper genoeg om te gebruiken om bijvoorbeeld je wc door te spoelen. Alles wordt automatisch aangestuurd met pompen en timers. De bewoner moet eigenlijk niets onderhouden. Om de twee jaar moeten de planten wel eens bijgeknipt worden.”

Hittegolf in de stad

Naast groendaken, worden nu ook muurtuinen hip. Er zijn dan ook heel wat voordelen aan verbonden: “Zo’n tuin maakt de stad groener, helpt bij het isoleren van het huis en heeft een positief effect op de hoge temperatuur in een stad”, klinkt het. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat voornamelijk dichtbebouwde steden kreunen onder hittegolven en dat meer groen het hitte-eilandeffect zou kunnen verminderen.

Testlocatie

Het huis in de Bevrijdingslaan in Gent dient als testlocatie voor de muurtuin. Later dit jaar krijgt ook een school in Lier zo’n wand, die samen met scholieren zal worden aangeplant. “Tijdens de testperiode gaan we verschillende dingen controleren”, zegt Diederik Rousseau nog. “We gaan kijken hoeveel drinkwater uitgespaard wordt en met sensoren analyseren we de isolatie. We zullen ook het CO2-gehalte en de aanwezigheid van fijn stof in het oog houden.”

Dit project loopt tot 31 december 2020 en is een samenwerking tussen Muurtuin BVBA en partners Universiteit Gent, Ecoschelp, Mastop totaaltechniek bv en Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). Het project wordt financieel ondersteund door Vlaanderen Circulair.