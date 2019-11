Brand vernielt appartement en winkelvoorraad snoepgoed in Brugge

De brand in het appartement boven de chocoladewinkel in de Rijselstraat was relatief snel onder controle, maar de woning is volledig onbewoonbaar. Volgens de eerste vaststellingen startte het vuur in de woonkamer én was het op het moment van de bluswerken al geruime tijd aan het smeulen. Er was niemand thuis op het moment van de brand. Ook in de winkel is er schade. Alle producten zoals chocolade, marsepein en ijs zijn verloren. Dat is in deze drukke periode rond Sinterklaas een fikse tegenvaller. Een deskundige moet de oorzaak van de brand achterhalen.