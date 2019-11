Brussel lanceert campagne om mensen trager te doen rijden: "Minder snel is beter"

"In Brussel vallen er 50 dodelijke of zwaargewonde slachtoffers per jaar ten gevolge van onaangepaste snelheid", gaat Paemen verder. "De impact van een ongeval aan 50 kilometer per uur is veel groter dan bij 30 kilometer per uur. Het respecteren van de snelheidslimiet is belangrijk om ongevallen te vermijden én om de gevolgen van ongevallen te verminderen", besluit Paemen.

Herbekijk hier de reportage uit "Het Journaal":