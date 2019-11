Celstraffen van één en twee jaar geëist voor vandalen Vlooybergtoren

De Vlooybergtoren werd in Vlaanderen beroemd als decorstuk in de tv-reeks Callboys. Maar vorig jaar staken vandalen de toren in brand met benzine en strobalen. Het Openbaar Ministerie eist nu één en twee jaar cel voor de vijf jonge mannen. De gemeente Tielt-Winge op haar beurt eist een schadevergoeding, zegt advocaat Marc Decat: "Wij eisen een bedrag van 75,000 euro. Kosten en intresten inbegrepen voor zowel de gemeente als de verzekeraar Ethias".

De uitspraak voor de vijf verdachten valt in december dit jaar.