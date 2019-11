Chileens parlement maakt de weg vrij voor een nieuwe grondwet

In dat referendum zullen de Chilenen verschillende vragen kunnen beantwoorden. In de eerste plaats óf ze een nieuwe grondwet willen en zo ja, hoe die precies tot stand moet komen. Dat is een vrij technische kwestie waarbij zal worden bekeken of er een constitutionele vergadering in het leven zal worden geroepen en in welke mate die samen met het huidige parlement de nieuwe grondwet zal opstellen. Ten slotte zal de nieuwe grondwet bekrachtigd moeten worden in opnieuw een referendum.