"De opnames van "Batman returns" waren ronduit plezant, al ging een aap toch iets te ver"

Hij was de moegetergde zoon die zijn luidruchtige moeder wilde vermoorden in "Throw momma from the train", hij deed een poging tot striptease op Phoebes verjaardag in "Friends", hij was grofgebekt als een baas met een peperkoeken hartje in "Taxi" en hij was meedogenloos toen hij zijn ontvoerde vrouw niet meer terug wilde in "Ruthless people". En zo zijn er nog meer rollen die de acteur met de kleine gestalte, Danny DeVito, wereldberoemd maakten. Om nog te zwijgen van zijn misschien meest in het oog springende rol ooit, die van The Penguin in "Batman returns", het kassucces van regisseur Tim Burton uit 1992. Vrijwel onherkenbaar door make-up maakte DeVito de misvormde en verbitterde Oswald Cobblepot, alias The Penguin, onvergetelijk. DeVito wordt vandaag 75.