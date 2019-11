"De tuin van Victoria": escaperoom moet dementie spelenderwijs beter doen begrijpen

"Het is geen klassieke escaperoom, waarbij je in een kamer wordt opgesloten en via raadsels moet proberen te ontsnappen", vertelt Toon Maillard van #ANT collectief, de ontwikkelaar van het spel. "Het is een mobiele opstelling met een foto van een huisgevel als achterwand. In de voortuin staan allerhande proeven en raadsels opgesteld."

De spelers lossen puzzels op die op het eerste gezicht meer te maken hebben met een tuin dan met dementie. Maar elke puzzel vindt zijn oorsprong in de problematiek van dementie.

Fotospelletjes

Een voorbeeld: een puzzel waarbij je foto’s van gezichten krijgt en moet achterhalen welke naam bij welk gezicht hoort. In het dagelijkse leven een makkelijke opdracht. Maar personen met dementie kunnen het door het dementieproces moeilijker krijgen met het herkennen van mensen.

Muziek herkennen

"Er is ook een proef waarbij je drie muziekjes door elkaar hoort", gaat Toon verder. "Je moet ze proberen te herkennen. De meeste mensen vinden dat moeilijk. Het is precies wat een persoon met dementie ervaart: veel indrukken door elkaar, die je niet goed thuis kunt brengen."

Beter begrip

Naar schatting leven in Vlaanderen ruim 130.000 mensen met dementie. Dit spel kan mensen beter doen begrijpen wat het is om met de ziekte te leven.

Teams die met "De tuin van Victoria" aan de slag willen, kunnen de escape­game lenen voor 50 euro per week via www.ecd-paradox.be