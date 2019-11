Echte Belgen wonen in de Oostkantons: "We zijn trots op onze koning, trots op ons land, klein maar fijn"

Vandaag, 15 november, is het Koningsdag. En het is ook de feestdag van de Duitstalige Gemeenschap in ons land. "Terzake" trok naar de Oostkantons en sprak er met burgers die trots zijn op hun land ("klein maar fijn") en hun koning. De Oostkantonners denken ook niet in communautaire tegenstellingen. Eén van hen verwoordt het zo: "Als wij vrienden zien, Franstaligen of Nederlandstaligen, zijn er absoluut geen problemen en dus kunnen we niet begrijpen dat het altijd ruzie is."