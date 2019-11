Gent zoekt oplossing voor "vermiste" herbruikbare bekers na nieuwjaarsreceptie

Ook dit jaar wil de stad herbruikbare bekers gebruiken maar ze denkt nu wel na over een oplossing om er meer terug te krijgen. "We stappen niet af van het systeem van de wisselbekers. We willen daar zelfs een voorbeeldfunctie in vervullen. Maar we moeten wel voorkomen dat veel mensen de bekers meenemen naar huis. We gaan nu verschillende pistes onderzoeken om dat op te lossen.", zegt schepen van Feestelijkheden Annelies Storms (SP.A).