Goedele Wachters over verhuizing Radio 2 Antwerpen: "Hier is mijn carrière gestart"

De lijst van bekende radio- en televisiepersoonlijkheden die hun carrière gestart zijn bij Radio 2 Antwerpen is lang. Denk aan Walter Grootaers, Christel Van Dyck, Lutgart Simoens, Freek Braeckman, Anja Daems of Birgit Van Mol.

Ook Journaal-anker Goedele Wachters begon haar loopbaan bij Radio 2 Antwerpen aan de Jan Van Rijswijcklaan. "Dat was in 1998 toen de dieren nog spraken", lacht Goedele in "Start je dag". "Ik was redacteur en reporter voor Radio 2 Antwerpen. Ik reed door de hele provincie met een Renault Twingo met daarop de legendarische gele kanarie van Radio 2. Dat zijn nog altijd heel mooie herinneringen voor mij."

Het nieuws met... de bonobo

Goedele blikt nostalgisch terug op het begin van haar carrière. "Ik heb hier ontzettend veel geleerd. Het waren mijn eerste professionele stapjes die enorm bepalend bleken voor de rest van mijn carrière. Ik kon en mocht fouten maken, om die erna terug recht te zetten."

Haar debuut als nieuwslezer maakte Goedele bij Radio 2 Antwerpen. "Toen lazen we het nieuws nog met twee mensen. Meestal een man en een vrouw. Mijn collega's Luc Milio en Sabine Lemaire hadden de gewoonte om alle nieuwsberichten uit te beelden terwijl ik aan het lezen was", vertelt Goedele. "Ik schiet nogal snel in de lach en ik moest vaak berichten lezen over de Zoo van Antwerpen. Je kan je voorstellen dat het hier in de studio vaak hilarische toestanden waren."

Fake news?

Goedele deed ook nog een bekentenis op Radio 2 Antwerpen. Als radioreporter eind jaren 90 durfde ze wel eens te "foefelen". "Ik kan het nu wel vertellen want de feiten zijn intussen verjaard", lacht ze. "Ik werd voor een reportage uitgestuurd naar de opening van een nieuwe school. Ik moest nog 500 meter rijden en zag plots vanuit mijn auto honderden ballonnen feestelijk de lucht invliegen. Ik was dus te laat maar heb de kinderen dan toch gevraagd om voor mijn microfoon allemaal samen "oooooh" te roepen. Bij radio kon dat allemaal", knipoogt Goedele.