Grootste Belgische handelsmissie ooit: zit China nog op ons te wachten?

Wie rondloopt in een Chinese supermarkt vindt intussen ook bier en chocolade - ooit een zeldzaamheid en de trots van onze uitvoer - in overvloed. "Als je daarmee nog wil scoren", zegt Horsten, "moet je de nadruk leggen op het ambachtelijke, het "made in Belgium". Er is een groeiende welvarende middenklasse in China die steeds meer belang hecht aan "authentieke" producten. En daar zijn wij goed in. "