Hinder verwacht door werken op E40 in Nevele

Vanavond om 22 uur starten de werken op de E40 in Nevele richting Brussel. Twee rijstroken worden heel het weekend afgesloten omdat er gewerkt wordt aan de Wulfhoekbrug die eerder werd aangereden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht er veel hinder omdat al het verkeer over één rijstrook moet. De werken moeten maandagochtend voor de spits achter de rug zijn. Het verkeer kan omrijden via de E403 richting Kortrijk en via de E17 richting Gent. Voor de veiligheid geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Alle info over deze werken vind je op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.