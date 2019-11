Hoe red je een schaap dat op zijn rug ligt?

Schapen die op hun rug terechtkomen, slagen er niet altijd in om zelf weer recht te geraken. En als niemand die dieren helpt, kunnen ze daarvan doodgaan. Een schaap valt soms om door overgewicht, want in koudere tijden zijn ze vetter dan normaal. Dan komt daar nog bij dat het schaap in het najaar vaak drachtig is, wat het ook moeilijker maakt om terug op te staan.

Op de rug liggende schapen kunnen verstikken

Schapen zijn herkauwers en dat betekent dat ze een pens hebben. Daarin wordt het gras voorverteerd en daarbij komt veel gas vrij. Normaal raakt een schaap dat gas kwijt door te boeren. Maar als het op zijn rug ligt, lukt dat niet meer. Het gas doet de pens opzwellen en dat drukt dan weer de longen plat waardoor het dier verstikt. Het is dus heel belangrijk om een schaap weer op zijn poten te helpen.

Rollen mag niet

Wat je absoluut niet mag doen is het schaap zijdelings rollen om het terug op zijn poten te helpen. Dan loop je het risico dat er letterlijk een knoop in zijn darmen komt, wat fataal is. Om te tonen hoe je het wel moet doen, heeft dierenarts Niels Calle van dierenartsenpraktijk Curavita een instructiefilmpje gemaakt en op Facebook gezet. Op enkele dagen tijd is dat al 400.000 keer bekeken.

Hoe moet het wel

Als je het doet zoals onze reporter, kan er niets verkeerd gaan.

1 - Ga achter de kop van het schaap staan, neem het dier bij de voorpoten tegen de oksels vast. Trek het voorzichtig omhoog tot het op zijn achterste zit

2 - Laat het dier even op zijn positieven komen zodat de bloedsomloop herstelt.

3 - Zodra het dier weer tekenen van leven vertoont, laat je het voorover leunen zodat het vanzelf op zijn voorpoten terechtkomt. Laat los.

Hieronder zie je hoe een professional als dierenarts Niels Calle het doet.