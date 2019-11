Lommel leert bewoners asielcentrum beter kennen via fotoproject: "We willen een beeld op hen plakken"

De 17 foto's van bewoners van het centrum hingen eerst in het centrum van Lommel. "De bedoeling is om de mensen in Lommel in contact te brengen met de mensen op het Parelstrand", zegt vrijwilliger Sophie Tournier. "Ze zien wel mensen in het straatbeeld, maar ze kennen hen niet. We willen er nu een beeld op plakken, zodat ze de mensen zien als mens en niet alleen als vluchteling."

Naar scholen

Nu trekken de vrijwilligers met de portretten naar de Lommelse scholen. "Ze vertellen hun verhaal, hoe ze zijn moeten vluchten", zegt Sophie. "Maar ook hoe het is om hier te wonen in het asielcentrum. Dat het soms moeilijk is om zich aan te passen, maar ook hoe graag ze vrijwilligerswerk doen." Er gaan ook telkens enkele asielzoekers mee om vragen te beantwoorden.

Ieder zijn of haar beroep

Bij de foto's is het accent gelegd op het beroep. "In hun thuisland hebben ze een job en ze zijn daar ook trots op. Ze willen ook zo snel mogelijk hier aan de slag gaan en dat willen we in de kijker zetten."