John De Clercq is "de held van Gent" nadat hij een man van 91 het leven heeft gered

In Gent is John De Clercq in de bloemetjes gezet voor zijn heldendaad vorig jaar. Toen hij langs de watersportbaan passeerde, zag hij een aantal mensen in paniek op hun gsm tokkelen en filmen. Hij stapte uit en zag dat een auto in het water terecht was gekomen. Niemand ging het water in, merkte De Clercq, en hoewel hij zelf herstelde van een zwaar rugletsel, zwom hij naar de auto toe.

Hij kon de deuren niet meer openen omdat de auto al te diep gezonken was. De koffer kon De Clercq wel openen, die was los. Langs die weg heeft hij de man uit de auto kunnen halen en naar de kant kunnen brengen.

"Ik heb een opleiding gehad als kinesitherapeut en daar heb ik leren te redden," zegt De Clercq. Hij doet ook een sport waarbij hij geregeld in het koude water zit, vandaar dat hij niet bang was om het water in te gaan.

Dubbel gevoel

"Ik heb een beetje een dubbel gevoel bij de huldiging," zegt De Clercq. "Enerzijds heb ik het gevoel dat ik gewoon heb gedaan wat ik hoop dat iedereen zou doen als het mij zou overkomen. Anderzijds hoor ik mensen rondom mij zeggen dat het toch wel een speciale daad was, dat doet wel plezier."

John heeft nog enkele keren getelefoneerd met de man die hij gered heeft. "Hij is mij heel erg dankbaar. Hij belt soms om dat te zeggen."