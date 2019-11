Mogen sportclubs spelers verplichten om naakt te douchen? "Zo persoonlijk dat je daarover beter geen regels formuleert" 

Ontwikkelingspsycholoog Maarten Van Steenkiste van de Universiteit Gent wijst op het belang dat een kind zichzelf kan zijn. "Respecteren van het ontwikkelingstempo van kinderen is belangrijk", zegt hij in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Als dit religieus gevoed is, vertelt het iets over de identiteit van die kinderen. Dat verbieden betekent dan ook soort inbreuk op de identiteit van kinderen."

"Eigenlijk is het maar de vraag of een voetbalclub over dergelijke zaken wel een uitspraak kan doen", vindt hij. "Het is zo'n persoonlijk gegeven dat je daarover beter zwijgt en geen regels formuleert. Het is net zoals jonge kinderen verplichten om een knuffel te geven aan een vreemde."