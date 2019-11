Koning Filip heeft "beste woordvoerder achter de schermen": wie is de discrete Rafike Yilmaz?

Voor ze bij de koning aan de slag ging, werkte de Antwerpse als adviseur op het kabinet van Monica De Coninck, voormalig SP.A-minister van Werk en schepen van Sociale Zaken in Antwerpen.

Yilmaz zat zelf even kort in de politiek: in 2013 zat ze namens de socialisten in de districtsraad van Antwerpen, maar die functie legde ze neer toen ze woordvoerder van het Paleis werd. Daarnaast was Yilmaz actief in de Vrijdaggroep, een denktank van de Koning Boudewijnstichting, waarin 25-35-jarigen nadenken over de toekomst van ons land.