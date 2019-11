Koningsdag: enkel koning Albert, Paola en prins Lorenz aanwezig op Te Deum

Op 15 november wordt traditiegetrouw de koning gevierd. In de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel wordt dan het Te Deum gezongen. Tijdens het Te Deum deze ochtend waren enkel koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz aanwezig.

Prinses Astrid moet naar China voor een economische zending en prins Laurent en prinses Claire hebben hun aanwezigheid niet bevestigd. Dat het koningspaar Filip en Mathilde niet aanwezig is op hun eigen viering is traditie, want zij vieren zichzelf niet.

Na het Te Deum volgt er voor koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz nog een plechtigheid in het halfrond van de Kamer in het federaal parlement. Het thema van Koningsdag dit jaar is, "De kroonprinsen van België".

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":