In het Vlaams parlement hebben 100 scholieren gedebatteerd met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Op de inspraakdag van de Vlaamse Scholierenkoepel kregen ze de kans om vragen te stellen aan de mensen die beslissen over hun onderwijs, niet het minst aan de minister zelf. De jongeren willen vooral meer gehoord worden door de regering en maken zich zorgen over de stress en hun welzijn op school.