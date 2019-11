Mathias Vergels is peter van daklozenorganisatie: "Een dakloos meisje van drie jaar, dat hakt erin"

"Toen ik nog studeerde, heb ik veel tijd gespendeerd in Brussel. Daardoor kwam ik elke dag in contact met daklozen en ben ik me beginnen af te vragen hoe ik die mensen zelf kon helpen. De eerste keer heb ik simpelweg mijn eigen boterhammen aan iemand gegeven. Dat werd met zoveel liefde onthaald dat ik iets wilde blijven doen", aldus Mathias Vergels. "Ik ben de afgelopen jaren regelmatig in Brussel rond geweest om 's nachts maaltijden uit te delen met kleine en grote organisaties. Soms maakte ik thuis zelf soep en reed ik met mijn thermossen naar Brussel. Maar nu wil ik mijn schouders onder één specifieke organisatie zetten en dat is "Brothers of Solidarity" geworden."

Harde realiteit

Je kan die mensen even vijf minuten uit hun realiteit halen, maar de armoede blijft een structureel probleem, vindt Vergels. "Ze zijn superblij met de warme maaltijd of een babbeltje, maar echt helpen kunnen we vaak niet. Daarom een duidelijke oproep aan de politici en mensen die er echt iets aan kunnen veranderen: help die mensen, alstublieft! Er is nog heel veel werk en elke keer komt dat keihard bij mij binnen. Vorige week kwam ik een meisje van amper drie jaar tegen op straat. Ze had geen eten, geen drinken. Ik heb zelf een zoontje van bijna anderhalf jaar oud. Ik kan me zelfs niet inbeelden dat ik hem zo'n leven zou moeten aanbieden, maar deze mensen hebben geen keuze. Intussen blijven wij maaltijden koken en zoveel mogelijk mensen helpen, maar hier moet echt iets structureels veranderen."

Radio 2 Hotline

Mathias Vergels bemant voor De Warmste Week ook de Radio 2 Hotline in Vlaams-Brabant en Brussel. Goede doelen die nog op zoek zijn naar vrijwilligers of mensen die zelf ergens de handen uit de mouwen willen steken, kunnen bellen naar 0800/63.222 en hun boodschap achterlaten.

