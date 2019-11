Nieuwe Amerikaanse medaille onderscheidt dapperste dieren uit de geschiedenis

Een merrie uit de Koreaanse oorlog, twee duiven uit de beide Wereldoorlogen, honden uit de oorlog in Vietnam en Afghanistan. Het zijn dieren die volgens de Amerikaanse overheid uitzonderlijke moed hebben getoond in verschillende conflicten of in andere uiterst hachelijke omstandigheden. Voor hen is er een nieuwe medaille in het leven geroepen: de "Animals in War & Peace Medal of Bravery award", wat zoveel betekent als medaille voor dieren wegens moed in oorlogs- en vredestijd. De eerste exemplaren zijn gisteren uitgereikt in Washington D.C..