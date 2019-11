Nieuwe interim-president, nieuwe verkiezingen, maar ook opnieuw protest: wat is er aan de hand in Bolivia?

In Bolivia hebben de nieuwe interim-president Jeanine Áñez en de partij van de afgetreden president Evo Morales afgesproken om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Er is nog geen datum afgesproken. Hoewel er nu sprake is van een interim-regering, waren er de afgelopen dagen opnieuw felle protesten in het land. Deze keer zijn het de aanhangers van Morales, duizenden inheemse Bolivianen, die op straat komen. Ze betuigen hun steun aan de ex-president en protesteren tegen de interim-regering. Wat gebeurt er in Bolivia en waar gaat dit allemaal naartoe? NRC-correspondente Nina Jurna geeft tekst en uitleg bij de instabiele situatie.