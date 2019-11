Omdat alleen Céline Dion een vraag zoals Céline Dion kan beantwoorden…

Ze mag dan intussen vaak als levende legende omschreven worden, met wereldhits als "My heart will go on", "It’s all coming back to me now" en "I’m alive", inclusief voor veel zangeressen onbereikbare toonhoogtes, Céline Dion weet ook vaak op een andere manier de aandacht naar zich toe te trekken. Dat heeft dan vooral te maken met de manier waarop ze zich uitdrukt, die op zijn minst als "nogal expressief" kan omschreven worden. Dit laatste vooral tot hilariteit van sociale media, waar dergelijke foto’s en filmpjes graag gedeeld worden. Dat was ook het geval toen ze gisteren tegenover de populaire Amerikaanse tv-presentatrice Gayle King zat, die haar naar haar favoriete maaltijd vroeg. Wat toen volgde, ging snel viraal.