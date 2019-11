Waar zit de bron van de brom? Nieuw onderzoek naar mysterieuze geluidsoverlast in Lanaken

Marino Keulen, burgemeester van Lanaken (Open VLD), heeft zelf geen last van het geheimzinnige geluid. "Ik prijs me gelukkig," zegt hij in "De Wereld Vandaag" op Radio 1, "maar ik ken nogal wat mensen die het wél waarnemen en dat zijn zeker geen onnozelaars of pezewevers. We moeten er iets aan doen. De leefkwaliteit van alle mensen in de gemeente is mij dierbaar."