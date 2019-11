Waarom er geen einde in zicht is voor de onrust in Hongkong

Aan welke kant men ook staat, het is enorm triest om mee te maken hoe de stad door dit conflict wordt verscheurd. Uit mijn gesprekken blijkt dat er verbazingwekkend veel steun overblijft voor de demonstranten. Ik hoorde echter ook vertellen over families waarin ouders en kinderen niet meer met elkaar praten, restaurants die klanten verliezen omwille van de politieke mening van de eigenaar, en winkels die moeten sluiten omdat niemand nog zin heeft om te winkelen. Vroeg of laat komt er een einde aan deze situatie. Hongkong kan dan beginnen aan zijn wederopbouw. Materiële schade is eenvoudig te repareren. De schade aan de sociale cohesie van de stad is echter enorm, en dat het jaren zal duren eer het vertrouwen in de overheid, de politie – en in elkaar – opnieuw voldoende gegroeid is, dat staat vast.