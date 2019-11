Beste koning Filip, hebt u voor de regeringsvorming al eens aan een vrouw gedacht?

Laat er geen misverstand over bestaan: ik verwacht in dit complexe land niet noodzakelijk wonderoplossingen van een vrouw als in- of preformateur. Net zoals mannen zijn vrouwen – en iedereen die zich tussen beide in bevindt – gewoon mensen, met kwaliteiten en gebreken.

Ook vrouwen die leiders zijn, kunnen verblind worden door hun streven naar persoonlijke macht, roem of rijkdom, zij kunnen verwerpelijke politieke denkbeelden verdedigen of een repressief bewind voeren. Het is niet moeilijk daar voorbeelden van te vinden in de geschiedenis en de actualiteit. Indien ik Jacinda Ardern (de premier van Nieuw-Zeeland, red.) of Angela Merkel (de bondskanselier van Duitsland, red.) als model zou aandragen, kunnen sceptici daar onder meer Margaret Thatcher (de oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, red.) of Indira Gandhi (de oud-premier van India, red.) tegenover plaatsen.