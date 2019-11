Ik wil begrijpen waarom mensen vluchtelingen zo haten

Toen ik het artikel las over de brand in het toekomstig asielcentrum in Bilzen was ik gechoqueerd. Ik had hetzelfde gevoel als bij het lezen van de artikels over de terreuraanslagen in Zaventem, Maalbeek, of bij de aanslagen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. De brandstichting in Bilzen leek voor mij als een terreuraanslag, maar dan gericht tegen de vluchtelingen.