Opnieuw beschietingen over en weer tussen Gaza en Israël

Het staakt-het-vuren tussen de Palestijnen en Israël kwam er gisteren, na bemiddeling door buurland Egypte. Want het was al heel de week opnieuw bijzonder onrustig in de regio. Dinsdag voerde Israël een offensief uit tegen de groepering Islamitische Jihad, in Gaza. De dagen nadien vuurden ook de Palestijnen honderden raketten af richting Israël.

In totaal kwamen deze week in Gaza tot nu 34 Palestijnen om het leven. Ook in Israël vielen er gewonden. Beide partijen beloofden gisteren om de aanvallen voorlopig stop te zetten. Maar afgelopen nacht is er dus opnieuw geschoten. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger voerde Israël een luchtaanval uit, maar als reactie op raketten die eerst vanuit Gaza waren afgevuurd. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er na de nieuwe aanvallen opnieuw slachtoffers zijn gevallen.