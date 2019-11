Peter De Roover (N-VA): "Vroeger hadden we kunstenaars met een beter oog voor schoonheid"

Dat er nu meer geld naar erfgoed gaat, komt omdat daarvoor volgens De Roover vroeger te weinig aandacht was. Daarop licht die zijn naar eigen zeggen persoonlijke visie op kunst en cultuur toe. "Ik denk dat de voorbije jaren het gegeven dat kunst schoonheid is, te veel vergeten is. We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid hadden."

Schoonheid is subjectief, en dat weet De Roover ook. Toch verdedigt hij de keuzes die Jambon heeft gemaakt. "Dat is een zeer nostalgische visie en het is mooi dat ze terugkomt", betoogt hij.

"Want wat zien we vandaag? Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens van de kunstenaar. Het is de kunstenaar die belangrijker wordt. Het enige dat niet allerindividueelst is, dat is de financiering. Die is allercollectiefst." Hij vindt dat "een beetje verschuiving" dus geen kwaad kan.