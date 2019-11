Populariteit van SUV’s doet CO2-uitstoot en brandstofverbruik spectaculair stijgen

Sports Utility Vehicles, kortweg SUV’s, zijn de afgelopen tien jaar immens populair geworden, niet alleen in België, maar op zowat de hele aardbol. Reden er in 2010 nog zo’n 35 miljoen SUV’s rond, dan zijn dat er nu een slordige 200 miljoen. 4 op de 10 nieuw verkochte auto’s zijn vierwielers die iets hoger op hun poten staan. Dat is zo wereldwijd en ook in België.

Kopers schaffen zich een SUV aan omdat zo’n grote auto er avontuurlijk uitziet, omdat de rijhouding een beter overzicht zou geven op het verkeer, omdat de cocon van de grote carrosserie een groot gevoel van veiligheid biedt en omdat de hoge instap handiger is dan bij een lage auto.