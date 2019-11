"Rood meisje" in Gent moet verhuizen en zoekt een nieuw plekje 

Het beeldje is gemaakt door kunstenaar Johan Meirlaen, die het in 2014 samen met een vriend (illegaal) op het staketsel zette. Hij vond dat op die plek in Gent iets moest komen dat de aandacht trok en mensen kon amuseren. En het was ook zijn grappige antwoord op een vraag die hij van veel mensen kreeg, namelijk wanneer hij eens ging exposeren. In onderstaande video legt hij uit wat zijn bedoeling was.