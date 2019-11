Na de training in de sportclub hop allemaal naakt onder de douche. Sommigen vinden dat de normaalste zaak van de wereld. "Dat doen we altijd zo en ik vind het belachelijk dat je je daarvoor moet schamen", vertelt een jonge voetballer aan ons jongerenjournaal "Karrewiet". Anderen hebben het er moeilijk mee en trekken een onderbroek of zwembroek aan als ze in groep douchen. Bekijk hierboven de reportage van "Karrewiet"'.