Stad Sint-Truiden wil een tunnel aanleggen onder het station

De komende jaren wordt aan de achterzijde van het station in Sint-Truiden een grote scholencampus gebouwd. "Daar zullen in totaal zo'n 1.400 scholieren les volgen", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) uit. "En in dezelfde buurt zijn er ook plannen voor een nieuwe woonwijk. We willen voorkomen dat er nog meer verkeer in de Fabriekstraat terecht komt. En met een tunnel onder het station kunnen fietsers en voetgangers snel en veilig van en naar school geraken."

Plannen maken

De stad laat nu onderzoeken of een tunnel haalbaar is. "We willen nagaan waar de tunnel het best aangelegd kan worden, onder het station zelf of ernaast."