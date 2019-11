Staking gevangenis Itter nog niet voorbij

Dinsdagnamiddag was het werk hervat, maar woensdagnamiddag waren er opnieuw twee incidenten. Eén gedetineerde keerde zich eerst tegen enkele cipiers, waarna een tweede gevangene zich wilde mengen in dat incident. Verscheidene cipiers kwamen tussenbeide en er raakten er een aantal gewond.

Donderdagavond vond een overleg tussen de vakbonden en de directie plaats. Dat leverde volgens de bonden niet voldoende op waardoor de acties doorgaan tot vrijdagavond 22.30 uur. Er was een belofte van de directie om minstens tien extra personeelsleden aan te werven. Vrijdagmiddag is er een personeelsvergadering, en zal blijken of er na vrijdagavond nog verder gestaakt wordt.

Intussen kunnen de gevangenen geen luchtje scheppen, is bezoek niet mogelijk en kunnen ze ook niet douchen. Agenten van de federale politie werden opgeroepen, onder meer om de voedsel en medicijnen te verdelen in de gevangenis.