Sven Pichal is al 5 jaar pleegouder: "We zijn begonnen met deeltijdse opvang, maar na 2 jaar zijn de jongens bij ons komen wonen"

"We zijn vijf jaar geleden twee broers die in een jeugdtehuis woonden, tijdens weekends en halve vakanties beginnen opvangen. Maar dat is alleen maar blijven groeien en na anderhalf jaar zijn we overgestapt naar voltijdse opvang. Ze zijn naar ons verhuisd en hebben elk een kamer gekregen. Op dat ogenblik waren ze twaalf, dan wil je al een eigen kamer." (lacht)

Parttime opvang

"Praten over het pleegouderschap is niet zo evident, omdat je de privacy van de kinderen moet beschermen. Je gaat me niet vaak iets horen zeggen over hen, maar het is belangrijk dat mensen weten dat er heel veel kinderen op de wachtlijst staan en dat er ook een mogelijkheid is tot vakantie- of weekendopvang. Het zorgt ervoor dat kinderen niet in de voorziening moeten blijven tijdens de weekends. Er zijn nog veel mensen die met een kinderwens zitten die niet altijd gemakkelijk in te vullen is, en als er dan naar een oplossing gezocht wordt, wordt er vooral over adoptie en draagmoederschap gesproken. Terwijl er veel kinderen zijn in ons land die een plekje zoeken."

Tijdens de Week van de Pleegzorg wil Pleegzorg Vlaanderen het clichébeeld van het gezin met enkel een mama en een papa doorbreken. "Pleegkinderen kunnen in elk soort gezin terechtkomen. Het is goed dat mensen dat weten. Vrienden van mij die homo zijn, hebben de vraag al gesteld. "Gaan ze het niet raar vinden dat het twee papa's zijn?" En wij hebben daar natuurlijk ook over nagedacht. Maar die kinderen hebben gewoon genoten dat er twee mensen zijn die aandacht hebben voor hen, en fruit snijden als ze voor de televisie zitten, of hen helpen bij hun huiswerk. Kinderen zijn daar niet erg mee bezig. In ons gezin gaat het, net als in elk ander gezin, over een slecht rapport, over of we zondag naar de scouts gaan en wat we gaan eten. De vraag is gekomen, maar we zijn daar eigenlijk heel snel overgegaan, allemaal samen."

Moeilijkheden

"Pleegzorg is geen adoptie. Je moet beseffen als pleegouder dat er een biologische familie is en dat die ook een plaats verdient. De kinderen weten dat er een papa en mama is, en dat er verschillende redenen zijn waarom ze niet voor hen kunnen zorgen. Sommige kinderen hebben trauma's, je moet zorgen dat de ouders op bezoek mogen komen en er zijn al wel eens conflicten zoals bij nieuw samengestelde dingen, bijvoorbeeld. "Jij bent mijn papa niet", dat kan je wel eens horen. Maar dat zijn de dingen des levens."

Alle info over pleegzorg en de Week van de Pleegzorg vind je op pleegzorgvlaanderen.be.