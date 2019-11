Twee dodelijke ongevallen en ongeval met zwaargewonde in Noord-Limburg

Maaseik

Het eerste dodelijke ongeval was in Maaseik, in de Kasteelstraat in Opoeteren. Een voetganger van 66 jaar werd gegrepen door een automobilist, toen hij de weg overstak. Een MUG-team en een ambulance kwamen nog ter plaatse maar voor de man kon geen hulp meer baten. Hij bezweek op de plaats van het ongeval. Een verkeersdeskundige kwam op vraag van het Parket Limburg ter plaatse, om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Hamont-Achel

In Hamont-Achel is een man van 84 omgekomen gekomen tijdens afbraakwerken. Hij wilde een afdak aan een schuur afbreken, toen het hele dak onverwacht naar beneden kwam. Zijn familie vond hem pas een tijdje later. De brandweer moest hem bevrijden onder de brokstukken. Maar hij was al overleden. Het parket kwam ter plaatse voor een onderzoek.

Pelt

In Pelt is een bestuurder zwaargewond geraakt op de N748, dat is de verbindingsweg tussen Achel en Sint-Huibrechts-Lille. Hij slipte, schoof van de baan en botste tegen een verlichtingspaal. De brandweer moest het slachtoffer komen bevrijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek gelukkig niet kritiek. Door het ongeval was de N748 wel een groot deel van de avond versperd voor alle verkeer.