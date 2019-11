Stakingsacties op til in cultuursector tegen besparingen 

Door de aanzegging kan wie actievoert, een stakingsvergoeding aanvragen als hij of zij bij een vakbond is aangesloten. De stakingsaanzegging gaat meteen in en is van onbepaalde duur.

De drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB willen op deze manier “de acties die gericht zijn tegen de besparingen in de cultuursector ondersteunen en alle kansen geven op succes”, staat in een persbericht van het ACV. Er staan al heel wat acties op het getouw, zeggen de bonden, maar details geven ze niet.

De vakbonden willen de besparingen in de cultuursector weg en zien geen heil in het aanbod dat minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) gisteren deed. Jambon stelde voor dat de sector zelf zou bepalen hoe het cultuurbudget over de verschillende instellingen en projecten verdeeld moest worden.

Ine Hermans van het ACV vindt dat maar een nepaanbod, want de besparingen blijven overeind: “Minister Jambon stak zogezegd zijn hand uit naar de sector door de sector uit te nodigen om een alternatieve begroting op te maken die de verdeling van de besparing anders verdeelt. Dit is echter geen uitgestoken hand maar een vergiftigd geschenk. Het is alsof je tegen een diverse groep organisaties en mensen zegt: ik neem veel geld af van jullie, maar wie het meeste inlevert mogen jullie onderling uitvechten.”

Koepelorganisatie Overleg Kunstenorganisaties (oKo) gaat in op het aanbod van Jambon voor overleg, maar pleit ervoor om in afwachting van een eventuele doorbraak de voorgestelde besparingen on hold te zetten.