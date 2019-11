Vijf jaar later: hoe verging het mooie jongen "Alex from Target"?

Er simpelweg goed uitzien. Begin november 2014 was er niet meer nodig voor Alex Lee om de harten van tienermeisjes wereldwijd even sneller te doen slaan. Lee was toen nauwelijks 16 en verdiende een centje bij in de Amerikaanse winkelketen Target, in de hoop zo zijn studies te kunnen betalen. Toen een meisje hem eind oktober 2014 in werkplunje opmerkte en een foto van hem tijdens zijn werkzaamheden maakte, die foto op Tumblr plaatste waar hij door een Britse tiener opgemerkt werd, die de foto op haar Twitteraccount publiceerde, was het hek helemaal van de dam. Het succes leek aan zijn voeten te liggen, maar 5 jaar later heeft de jongeman opnieuw voor een anoniem leven gekozen.