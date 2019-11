Vliegen van Londen naar Sydney: Qantas-vlucht vestigt nieuw afstandsrecord

Een Boeing 787 Dreamliner van de Australische maatschappij Qantas is na een vlucht van 19 uur en 19 minuten geland op de luchthaven van Sydney. Het toestel was opgestegen in de Britse hoofdstad Londen en had 46 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord. Het ging om een ultralange testvlucht: het vliegtuig was niet volgeladen om de afstand van 17.800 kilometer zonder tussenstop te kunnen overbruggen.